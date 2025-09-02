الدفاع المدني يحذر من تداعيات خطيرة لتهجير نحو مليون ونصف من غزة

فلسطين اليوم

أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، أن المخطط الإسرائيلي التهجيري لنحو مليون ونصف مليون فلسطيني تترتب عليه تداعيات خطيرة.

وأوضحت المديرية، أن الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني بغزة في سجن مطبق، فيما سيترك النازحون سيتركون في مواجهة المصير المجهول الذي سيحكم عليهم بالموت المحتم.

وشددت المديرية، على أن النزوح المتكرر الذي يمارسه الاحتلال هو أحد وسائل التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

وأكدت المديرية على استمرار عملها وواجبها الإنساني تجاه المواطنين في مدينة غزة والشمال.