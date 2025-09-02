الصحة تحذر من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة، ومن خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وأكدت وزارة الصحة، أن 185حالة توفيت بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر .

كما أن 70 حالة وفاة منهم 12 طفل منذ اعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة .

وبين، أن 43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يُعانون من سوء التغذية، كما أن أكثر من 55 الف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية، فضلاً عن أن %67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.