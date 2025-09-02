تحذيرات من خطورة تصعيد العدوان محيط بركة الشيخ رضوان

فلسطين اليوم

حذرت بلدية غزة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه في منطقة المنارة ومحيط بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ومنع طواقم البلدية من الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها بسبب خطورة الأوضاع في المنطقة.

وقالت البلدية في بيان صحفي: إن عدم تمكّن طواقمنا من الوصول إلى محطة الصرف الصحي رقم (5) المعروفة باسم "محطة البقارة" ومحطة 7B شرق حي الزيتون جنوب المدينة، وتشغيلهم قد يؤدي إلى طفحها وغرق المنازل في المنطقة إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وتصعيده هناك.

وأكدت، أن ️عدم تشغيل محطة تصريف مياه بركة الشيخ رضوان قد يتسبّب في ارتفاع منسوب المياه فيها وحدوث طفح في حالة هطول الأمطار واستمرار تدفّق المياه العادمة إلى البركة، مما يهدّد بتفاقم الكارثة الصحية والبيئية في المنطقة وعموم المدينة.

وناشدت، المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لتمكين طواقم البلدية من الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها، وتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة للبلدية، منعًا لطفح مياه الصرف الصحي وتفاقم الكارثة الصحية والبيئية في المدينة.