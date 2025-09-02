إصابات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد المواطنين بالضرب فجر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، واعتقلت 13 مواطنًا آخرين خلال اقتحام قرى كفر قليل، تل، عصيرة الشمالية، وقصرة في محافظة نابلس، والخليل بالضفة المحتلة.

و اعتقلت قوات الاحتلال، رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت أبو سنينة بعد اقتحام منزله في المدينة وتفتيشه وتكسير أبوابه والعبث بمحتوياته، حيث تم نقله الى جهة غير معلومة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن جيبات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، واعتدت على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما فتشت قوات الاحتلال عدداً من المنازل وأجرت تحقيقات ميدانية، واعتقلت خمسة مواطنين هم: أحمد عامر، وثائر منصور أبو كرم، وساهر باسم عبد اللطيف، ووائل عدلي عادل عامر، ويوسف حسن ياسين دياب، فيما تواصل الحملة حتى إعداد هذا الخبر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قرى تل جنوب غرب نابلس، وعصيرة الشمالية شمال المحافظة، وقصرة جنوبها، وداهمت عددًا من المنازل هناك وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين: ضياء ياسر طالب حمد، ونصر الدين عبد الناصر عصيدة من بلدة تل، وعز الدين سوالمة من عصيرة الشمالية، وخمسة مواطنين من قرية قصرة وهم: محمد فادي عبدالله، ونور عبدالاله أبوريدة، وحمزة حج علي، وأمير جواد جميل، وأحمد سائد حسن.