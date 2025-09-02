بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 ، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيراً أيضاً إلى عزم بروكسل على فرض "عقوبات صارمة" على إسرائيل.

وكتب بريفو في منشور على منصة إكس أنّ "بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف بريفو أن هذا القرار يأتي "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، ورداً على العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي".

، وقال إنّ بلجيكا ستفرض أيضاً 12 عقوبة "صارمة" على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية.

وأوضح أنّ "بلجيكا ستنضمّ إلى الدول الموقّعة على إعلان نيويورك، ممهدة الطريق نحو حلّ الدولتين، وبالتالي الاعتراف بهما".

وقبل أيام ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولاً آخرين قبل الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر، والتي كان يتم تمثيل الفلسطينيين فيها سابقاً.

وقال تقرير لموقع أكسيوس إنّ منع عباس من حضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة "خطوة غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن ذلك يضع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تقريباً في مواجهة باقي دول العالم، لا سيما بعد إبداء فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر. وجاء إعلان ذلك ضمن مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.