حرب الإبادة مستمرة: مجازر جديدة في قصف عنيف على غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، عن وصول 16 شهيدًا وعدد من المصابين، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في المدينة.

وأوضحت المصادر أن المستشفى استقبل9 شهداء وعددًا من المصابين عقب قصف طائرات الاحتلال محيط ملعب الوحدة في حي تل الهوا جنوب غرب غزة، فيما وصل إلى المستشفى7 شهداء ومصابون آخرون جراء استهداف منزل في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

- غدير محمد طليب

- ماجدة فؤاد طليب

- نسيم نادر طليب

- وسيم نادر طليب

- دلال نادر طليب

- أسيل نادر طليب

- حسام فورة

- عمر حسام فورة

- سارة حسام فورة

- ملك حسام فورة

- أيوب يوسف الصيفي

- سعادة شحدة الصيفي

- صهيب أيوب الصيفي

- عائشة أيوب الصيفي

- الطفل محمد محمد الغصين

- محمد فريد سعدات

- زوجة محمد سعدات وأطفاله الـ3

- ماجد أبو شرخ

- إبراهيم ماجد أبو شرخ

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.