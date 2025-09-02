طقس فلسطين: أجواء صيفية حارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء صيفية حارة نسبيا خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الطقس شديد الحرارة في الأغوار، فيما تسود أجواء لطيفة ومنعشة مع ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا نهارا، أعلى من معدلاتها السنوية بدرجتين مئويتين، مع استمرار الحر الشديد في الأغوار واعتدال الأجواء ليلا.

ويظل الطقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار حيث تلامس درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية، في حين تنخفض مع ساعات المساء والليل لتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بنحو ثلاث درجات مئوية، ويستمر الطقس صيفيا حارا نهارا، شديد الحرارة في الأغوار، بينما تبقى الأجواء لطيفة مع المساء والليل.

ويستمر الطقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية، بينما تنخفض مع ساعات المساء والليل لتسود أجواء لطيفة ومنعشة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، تستقر الأجواء دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا حارا نسبيا، أعلى من المعدل العام بقليل، مع أجواء حارة جدا في الأغوار ومنعشة ليلا.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، فيما يستمر الطقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار حيث تلامس الحرارة حاجز الأربعين مئوية، بينما تنخفض مع ساعات المساء والليل لتسود أجواء منعشة ولطيفة، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل العام بثلاث درجات مئوية، ويكون الجو صيفيا حارا نهارا، وشديد الحرارة في الأغوار.

ويستمر الطقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية، في حين تنخفض مع حلول المساء والليل لتسود أجواء لطيفة ومنعشة.