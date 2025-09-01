المجلس الأوروبي: كارثة إنسانية بغزة تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار

فلسطين اليوم

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الاثنين، إنّ ما يجري في قطاع غزة، بلغ مستوى كارثة إنسانية، مشيراً إلى أنّ عدد الضحايا المدنيين، خصوصاً الأطفال، "لم يعد يحتمل".

وأضاف: "الحق في الدفاع عن النفس لا يبرر التدمير العشوائي للبنى التحتية، ولا العقاب الجماعي".

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من دون عراقيل، مؤكداً أيضاً ضرورة وقف الاستيطان و"تجديد الالتزام بحلّ الدولتين".

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الاثنين 01 سبتمبر/أيلول 2025 خلال تقريرها الاحصائي اليومي ، عن ارتقاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 63,557 شهيدًا و 160,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م ، بعد ان وصل إلى المستشفيات 98 شهيدًا، و 404 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.