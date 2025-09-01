7 إصابات بالرصاص الحي في بلدة طمون والاحتلال يمنع وصول الإسعاف إليهم

فلسطين اليوم

أصيب فلسطينيون، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 5 إصابات من عائلة واحدة إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون، مشيرة إلى أن الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، و 3 أطفال بجروح طفيفة.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات داخل سياره أطلقت قوات الاحتلال عليهم الرصاص في طمون.

وبحسب الهلال الأحمر، ( إصابة شظية رصاص حي بالرأس،

إصابة رصاص حي بالكتف، وإصابة بالرصاص الحي بالأرجل)

وجرى نقل الإصابات إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار تجاه شاب، بدون معرفة حالته الصحية حتى اللحظة، كما منعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه وأطلقت النار صوبها.

وكانت وحدات خاصة قد تسللت إلى البلدة، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية انطلقت من بوابة عاطوف شرق البلدة.