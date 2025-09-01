سلطات الاحتلال تفرج عن مقدسيين بشروط

فلسطين اليوم

أفرجت شرطة الاحتلال، مساء يوم الاثنين، عن مقدسيين بشرط الإبعاد عن مدارس سلوان، وعدم المشاركة بوقفات احتجاجية مدة 30 يوماً.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال أفرجت عن الناطق الإعلامي لاتحاد لجان أولياء أمور مدارس القدس رمضان طه، بشرط عدم التواصل مع الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس مدة 15 يوماً، ومنعه من المشاركة بوقفات احتجاجية مدة شهر.

وفرضت شرطة الاحتلال على رمضان طه، الإبعاد عن جميع مدارس القدس مدة 30 يوماً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلته ظهر اليوم، بعد مشاركته بوقفة احتجاجية رفضاً لنقل طلاب مدرسة سلوان الإعدادية للبنين إلى المدرسة الشاملة في سلوان.

كما أفرجت شرطة الاحتلال مساء اليوم عن الشاب إسلام الأعور، من حي عين اللوزة في سلوان، بشرط الإبعاد عن المدارس مدة 15 يوماً.

وفرضت الشرطة على الشاب إسلام الأعور قراراً يمنعه من المشاركة في وقفات احتجاجية مدة 30 يوماً.

واعتقل إسلام بعد مشاركته بالوقفة الاحتجاجية أمام مدرسة سلوان الإعدادية للبنين.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت لجنة أولياء الأمور والطلاب وذويهم، وقفة احتجاجية أمام مدرسة سلوان الإعدادية للبنين، رفضاً لقرار الاحتلال إخلاء المدرسة ونقل طلابها إلى المدرسة الشاملة في سلوان.