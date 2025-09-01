10 شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال حيي الزيتون والصبرة بغزة

فلسطين اليوم

استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في استهداف جيش الاحتلال حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بشن الاحتلال غارة على حي الزيتون ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف محيط مدرسة الصبرة.

واستشهد 60 مواطنًا في قطاع غزة، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.