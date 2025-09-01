العفو الدولية: على "إسرائيل" السماح لأسطول الصمود العالمي بتنفيذ مهمته

فلسطين اليوم

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إنه يجب على سلطات الاحتلال، السماح لأسطول الصمود العالمي بتنفيذ مهمته السلمية بأمان نحو قطاع غزة.

وأكدت العفو الدولية، أن "أسطول الصمود العالمي" تضامن قوي مع الفلسطينيين، الذين يكافحون تحت الحصار والإبادة في غزة.

ويوم الأحد، غادرت نحو 20 سفينة مدينة برشلونة الإسبانية، بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة" في غزة، ويُتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف سبتمبر.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة، محذّرة من أن 500 ألف شخص يواجهون ظروفاً كارثية.