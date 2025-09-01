جيش الاحتلال يعلن انتحار جندي شمال فلسطين

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتحار جندي من لواء "غولاني"، مشيرا إلى أنه تم العثور عليه مفارقاً للحياة داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، الجندي تجنّد قبل نحو عام ونصف العام، وشارك في إبادة غزة التي تشنها "إسرائيل" على القطاع منذ 696 يوما.

وأفادت شرطة الاحتلال العسكرية بفتح تحقيقٍ في ملابسات الحادث، على أن تُرفع نتائجه لاحقًا إلى النيابة العسكرية، كما أُبلغت عائلة الجندي بوفاته.

وقال جيش الاحتلال، إن هذه الحالة تضاف إلى 18 جنديًا أقدموا على الانتحار منذ مطلع العام الجاري.