مصر: العدوان على قطاع غزة تصفية للقضية الفلسطينية

فلسطين اليوم

أكدت مصر، اليوم الاثنين، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 23 شهرًا يمثل "حربًا للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية.

هذا التصريح جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمدينة تيانجين الصينية.

وأشار "مدبولي" إلى أن حصيلة الشهداء المدنيين في غزة بلغت نحو 60 ألف شخص، والمصابين حوالي 119 ألفًا، مشددا على أن ما يحدث لم يعد مجرد حرب سياسية أو لإطلاق سراح أسرى، بل حرب تهدف إلى التجويع وتهجير السكان الفلسطينيين.

وشدّد أن مصر تدين توسيع العمليات العسكرية في غزة، داعيًا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يسمح بالتفاوض على إنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع، وفق الخطة العربية والإسلامية.

وأكد مدبولي أن مصر تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع شركائها، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لحل سياسي دائم.