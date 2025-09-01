مستوطن يدهس طفلة في بلدة السموع جنوب الخليل

فلسطين اليوم

دهس مستوطن، مساء اليوم الاثنين، طفلة من بلدة السموع جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، على الطريق الالتفافي قرب البلدة، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفلة، تبلغ من العمر 10 سنوات، أصيبت بجروح فوق المتوسطة،جرى نقلها بواسطة إسعاف الاحتلال إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

و شهد شهر تموز الماضي 466 اعتداءً استيطانيًا، وتركزت الاعتداءات في: رام الله: 126 اعتداء، الخليل: 103 اعتداءات، نابلس: 83 اعتداء، بيت لحم: 39 اعتداء.