الخارجية الألمانية تحذر من تهجير أهالي غزة وعمليات الضم بالضفة

فلسطين اليوم

حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول، اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال " السيطرة على قطاع غزة أو تنفيذ عمليات الضم في الضفة الغربية، مؤكداً رفض بلاده طرد وتهجير الفلسطينيين.

وقال السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين، قبل مغادرته في رحلة إلى الهند: "ترفض ألمانيا أي اعتبارات قد تعني طرد أو سلب السكان الفلسطينيين".

وأضاف "فاديفول" "يجب أن تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية في إطار حل الدولتين"، مؤكدا رفض ألمانيا أي اعتبارات إسرائيلية للضم تنتهك القانون الدولي.

وأكد أن الوضع في قطاع غزة ما يزال مصدر قلق كبير، مضيفاً "الوضع الإنساني مأساوي".

وأشار إلى أنه من الواضح أن الحرب يجب أن تنتهي وأن الرهائن يجب أن يُفرج عنهم، لافتاً إلى أهمية أن تأخذ الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة والاتحاد الأوروبي في الاعتبار مستقبل غزة بعد الحرب.