ميسي يسقط في نهائي كأس الدوريات

هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ميسي نهائيا مع فريقه الأمريكي، بعدما قاده سابقا للفوز بنسخة 2023 من البطولة ذاتها.

بخسارة سياتل ساوندرز، ارتفع عدد النهائيات التي خسرها ميسي إلى 12 نهائيا، ليعادل رقم كريستيانو رونالدو، فيما يتصدر القائمة كل من بوفون ومالديني (15 نهائيا).

من أبرز تلك النهائيات:

* نهائي كوبا أمريكا 2007 أمام البرازيل (0-3).

* نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا.

* نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 أمام تشيلي.

* نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 مع برشلونة.

في 12 مباراة نهائية خسرها، سجل ميسي هدفين فقط، دون أي صناعة، وهو سجل ضعيف مقارنة بما حققه في البطولات الأخرى.

رغم هذه الخسارة، فإن ميسي حقق إنجازات كبيرة في آخر 4 سنوات، أبرزها:

* التتويج بـ كأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

* الفوز بـ كوبا أمريكا 2021 و2024.

* لقب الفيناليسما 2022 أمام إيطاليا.

* لقب كأس ملك إسبانيا 2021 مع برشلونة.

* لقب كأس الأبطال الفرنسي 2022 مع باريس سان جيرمان.

* لقب كأس الدوريات 2023 مع إنتر ميامي.

الهزيمة (0-3) أمام سياتل ساوندرز أعادت للأذهان نفس النتيجة القاسية التي تعرض لها ميسي أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2007، ليبقى هذا السقوط مع إنتر ميامي علامة فارقة مؤلمة في مسيرته المليئة بالألقاب.