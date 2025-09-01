60 شهيدًا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 60 مواطنًا في قطاع غزة، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وارتقى 3 شهداء بقصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين من منطقة الزيتون في محيط مدرسة الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما استشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون جرّاء غارتين للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن حصيلة الشهداء توزعت على عدة مستشفيات، منها: 15 شهيدًا في مستشفى الشفاء، وشهيد في عيادة الشيخ رضوان، و6 شهداء في المعمداني، و4 شهداء في العودة، و4 شهداء في الأقصى، و11 شهيدًا في مستشفى ناصر.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشهداء9 مواطنين من طالبي المساعدات الإنسانية، بينهم6 في جنوب القطاع و3 في وسطه.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 63,557 شهيدًا و 160,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م