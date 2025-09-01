ماذا قال مدرب برشلونة بعد التعادل أمام فاليكانو؟

فلسطين اليوم

أضاع برشلونة أول نقطتين في رحلة الدفاع عن لقب "الليغا" بالتعادل ضد رايو فاليكانو بهدف لمثله في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان لامين جمال قد افتتح التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل فران بيريز في الدقيقة 67 لصالح رايو فاليكانو.

ووبخ المدرب الألماني هانز فليك لاعبي فريقه بعد التعادل أمام رايو فاييكانو بنتيجة 1-1 وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية بعد اللقاء: "لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء، كان يمكننا اللعب بشكل أفضل بكثير من مباراة اليوم".

وأضاف: "لست راضيا عن فريقي، قدم رايو فاليكانو أداء رائعا فقدنا الكثير من الكرات تحدثت مع اللاعبين مباشرة حيث إنها الطريقة الوحيدة التي أستطيع من خلالها القول إنه يجب عليهم أن يلعبوا بشكل أفضل الآن لأنهم سيغادرون مع منتخباتهم الوطنية (فترة توقف دولي).

وأكد: "علينا أن نلعب بشكل أفضل كانت مباراة قوية للغاية ونعرف أسلوب لعب رايو فاليكانو وكان يجب أن نسيطر على الكرة بشكل أكبر كنا نريد الفوز لكن يمكن أن نكون سعداء بهذه النقطة لأنهم خلقوا العديد من الفرص في الشوط الثاني قاموا بعمل رائع، إنه فريق قوي حقا علينا أن نسيطر على المباراة بشكل أفضل".

وختم عن خوان غارسيا: "لقد هنأته على ما قدمه في مباراة اليوم، قدم أداء رائع وكان من الرائع رؤية الطريقة التي يبني بها اللعب، لم يرتكب أخطاء ويملك ثقة عالية في بناء الهجمة وكان من الرائع ضم لاعب مثله التعاقد معه قرار صائب".