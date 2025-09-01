كارثة متصاعدة داخل سجون الاحتلال: الأسرى يواجهون الموت البطيء

فلسطين اليوم

يواجه الأسرى الفلسطينيون موجة جديدة من الجرائم الممنهجة التي ترتكبها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، في مقدمتها، سياسة التجويع المتعمّدة، والاعتداءات الجسدية اليومية وعمليات القمع الوحشي، والإهمال الطبي، والحرمان من العلاج، فضلاً عن السلب الممنهج لحقوقهم الأساسية، ناهيك عن نشر الأوبئة والأمراض في الأقسام بشكل مقصود

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي: "إن كل ذلك يجري ضمن منظومة تهدف إلى إنهاك الأسرى نفسيا وجسديا ما ينذر بكارثة صحية متصاعدة تهدد حياتهم في ظل صمت دولي مخز".

ويعيش آلاف الأسرى الفلسطينيين يعيشون في ظروف مأساوية وقاسية في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي.