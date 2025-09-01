آيزنكوت يصف نتنياهو بالأفشل في التاريخ ويتهمه بالتخلي عن الأسرى

فلسطين اليوم

عقّب رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، على مخرجات اجتماع "الكابينت" أمس.

وقال آيزنكوت في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) و(الكابينت) الأفشل بالتاريخ، يرفضون الصفقة مرة تلو الآخرى، بمزاعم متبدلة تحولت لدعاية إعلامية هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن من يدعي أن المطروح حالياً هو صفقة جزئية يكذب على الجمهور الإسرائيلي ويتخلى عن المحتجزين في غزة.

أمس، رفض نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أمس، طلبات وزراء لمناقشة اتفاق جزئي مع حركة حماس لوقف إطلاق نار وتبادل أسرى والتصويت عليه، لكنه قال إنه "لا داعي للتصويت، وهذا ليس مطروحا على الأجندة" وأن المقترح الذي وافقت عليه حماس "لم يعد ذا صلة مع الواقع"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

يشار إلى أن "إسرائيل" لم تقدم حتى الآن ردها على مقترح اتفاق كامل تستعيد فيه 48 من أسراها الأحياء والأموات الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، رغم أن حماس سلمت ردا مبدئيا إيجابيا على مقترح كهذا قبل حوالي أسبوعين.