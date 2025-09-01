أسباب خفية للنعاس الدائم

فلسطين اليوم

قال عالم الأحياء فلاديمير دوروخوف، إن النعاس المستمر، حتى في أوج يوم العمل، يدل على اضطراب في الإيقاع البيولوجي، وهو أمر لا يمكن علاجه بتناول القهوة، معتبراً أن القيلولة القصيرة خلال النهار مفيدة، بشرط ألا تطول.

وأشار دوروخوف إلى أن الإنسان يمتلك إيقاعين بيولوجيين—ليل ونهار—لذلك تكون الرغبة في النوم خلال النهار طبيعية في بعض الأحيان، ويمكن أن تكون هذه الراحة مفيدة حتى إذا كانت قصيرة.

وأضاف: "يجب ألا تتجاوز القيلولة نصف ساعة، وإلا سيدخل الجسم في مرحلة نوم عميق، ما قد يعيق النوم الطبيعي ليلا".

وتابع، أنه من الأفضل أن تكون القيلولة قبل الساعة 4:00 مساء، لأن النوم بعد هذا الوقت يعرقل النوم الليلي، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، وهؤلاء يُنصح بعدم النوم أثناء النهار على الإطلاق. أما الأشخاص الذين لا يواجهون مشكلات في النوم ليلا، فإن أخذ استراحة قصيرة أثناء النهار يساعد على استعادة النشاط وزيادة الإنتاجية.

ومن جانبها، أشارت أخصائية النوم والغدد الصماء، الدكتورة داريا ليبيديفا، إلى أن القيلولة يجب ألا تتجاوز 20-30 دقيقة، لأنه إذا طالت، قد يستيقظ الشخص متعبا أو يعاني من صداع. كما توصي بأن تكون القيلولة بين الساعة الواحدة ظهرا والثالثة عصرا.