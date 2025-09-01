أمر بالغ الأهمية طرأ في اجتماع "الكابينت" بشأن الصفقة.. وهؤلاء الوزراء يؤيدون حلاً جزئياً

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "هآرتس العبرية"، اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، أن أمراً بالغ الأهمية حدث في جلسة "الكابينت" الإسرائيلي أمس، وهو أن جميع ممثلي المنظومة الأمنية عرضوا موقفاً واضحاً مؤيداً لصفقة جزئية للأسرى.

كما حذر المسؤولين الأمنيون، وفق "هآتس"، من تداعيات السيطرة العسكرية على مدينة غزة، معتبرين أنها ستكلف إسرائيل ثمنا باهظا على الأرجح ولن تهزم حماس.

وبشكل غير مألوف، حتى بعض وزراء حزب الليكود (التابع لبنيامين نتنياهو) أثاروا تساؤلات حول نجاح العملية.

وقالت الصحيفة إن: "مسؤولين أمنيين" فوجئوا من أن بعض الوزراء ومنهم وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزيرة العلوم غمليئيل، ووزير التعاون الإقليمي أمسالم وحتى وزير القضاء ليفين طرحوا أسئلة صعبة، بشأن الحديث عن عملية احتلال مدينة غزة.

وأضافت، أن الوزير أمسالم حذر من أن القطاع قد يتحول إلى "فيتنام إسرائيل"، أما ساعر فاستعرض بالتفصيل تدهور مكانة إسرائيل الدولية في ظل استمرار الحرب، وسأل لماذا تغيرت المواقف الإسرائيلية (مواقف نتنياهو).

وتابعت": "وفق تقدير جميع قادة وهيئات المنظومة الأمنية، فإن عملية عسكرية واسعة في غزة لن تؤدي إلى هزيمة سريعة لحماس كما يزعم نتنياهو، ولن ترغم الحركة على قبول شروط صفقة كاملة، بالمقابل، ستفاقم العملية وضع إسرائيل الدولي، مع خطر متزايد لتصعيد أمني آخر في الضفة الغربية المحتلة".

كما حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير "الكابنيت" من أن العملية الجديدة في غزة قد تستمر عاما كاملا، وأنه لا تتوفر بعد ظروف إنسانية لاستيعاب مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيدفعون جنوبا.