رابطة علمية دولية تعتبر أن "إسرائيل" ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم الاثنين، أنها تبنت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة.

وأيّد القرار 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية. وهو ينص على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)".

وكانت تل أبيب قد نفت بشدة أن ما تقوم به في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وهي الآن تخوض معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.