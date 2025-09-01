"تعتيم" الصفحات أو وقف البث ..حملة دولية للمطالبة بفتح "إسرائيل" حدود غزة أمام الصحفيين

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، بالتعاون مع منصة آفاز، عن إطلاق حملة إعلامية عالمية واسعة اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، للمطالبة بأن تفتح "إسرائيل" حدود غزة أمام الصحفيين الدوليين للقيام بتغطية حرة، وأن تلتزم "إسرائيل" بالتزاماتها الدولية بحماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين.

ويشارك نحو 150 وسيلة إعلامية من حوالي 50 دولة، إلى جانب صحفيين ومنظمات حرية الصحافة، في الحملة العالمية.

وتتضمن المبادرة خطوة رمزية، حيث ستقوم الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة المشاركة بـ"تعتيم" الصفحات الأولى أو وقف البث مؤقتًا، مع بث رسالة موحدة تطالب بوقف استهداف الصحافيين.