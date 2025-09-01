الصحة بغزة : 63,557 شهيـــــدًا منذ الـ7 من اكتوبر

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الاثنين 01 سبتمبر/أيلول 2025 خلال تقريرها الاحصائي اليومي ، عن ارتقاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 63,557 شهيدًا و 160,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م ، بعد ان وصل إلى المستشفيات 98 شهيدًا، و 404 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة ان حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم 11,426 شهيدًا و 48,619 إصابة.

وقالت ان عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 46 شهيدًا و 239 إصابة ، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,294 شهيدًا وأكثر من 16,839 إصابة.

وأوضحت الصحة أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 حالات وفاة جديدة من بينهم 3 اطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 348 حالة وفاة، من ضمنهم 127 طفلًا.