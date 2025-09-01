يرفع العدد لـ 348 .. صحة بغزة: 9 حالات وفاة نتيجة المجاعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 ان الوزارة سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاث أطفال.

وقالت ان تسجيل الشهداء يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 348 شهيدًا، من بينهم 127 طفلًا.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 أطفال.