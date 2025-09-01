534 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال 5 أيام والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 ، ان 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني.

وبين ان بلغ إجمالي الشَّاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار (35 يوماً) 3,188 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 21,000 شاحنة مساعدات، أي أن ما دخل قرابة 15% فقط من الاحتياجات الفعلية، وهذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات المساعدات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

يستمر الاحتلال "الإسرائيلي" في حصاره على قطاع غزة بإغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من ستة أشهر متواصلة، مانعاً دخول 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون. وإلى جانب حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى، يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها:

1. بيض المائدة

2. اللحوم الحمراء

3. الحمراء البيضاء

4. الأسماك

5. الأجبان

6. مشتقات الألبان

7. الفواكه

8. الخضروات

9. المكملات الغذائية

10. إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحامل والمرضى.

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمل الاعلام الحكومي الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، وندعو الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي وحقيقي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

*إحصائية (35 يوماً) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 على النحو التالي:*

1. الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة)

2. الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة)

3. الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات)

4. الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة)

5. الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات)

6. الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة)

7. السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة)

8. الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة)

9. الاثنين 4 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

10. الثلاثاء 5 أغسطس 2025: (84 شاحنة)

11. الأربعاء 6 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

12. الخميس 7 أغسطس 2025: (87 شاحنة)

13. الجمعة 8 أغسطس 2025: (83 شاحنة)

14. السبت 9 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

15. الأحد 10 أغسطس 2025: (124 شاحنة)

16. الاثنين 11 أغسطس 2025: (103 شاحنات)

17. الثلاثاء 12 أغسطس 2025: (98 شاحنة)

18. الأربعاء 13 أغسطس 2025: (76 شاحنة)

19. الخميس 14 أغسطس 2025: (60 شاحنة)

20. الجمعة 15 أغسطس 2025: (85 شاحنة)

21. السبت 16 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

22. الأحد 17 أغسطس 2025: (89 شاحنة)

23. الاثنين 18 أغسطس 2025: (81 شاحنة)

24. الثلاثاء 19 أغسطس 2025: (93 شاحنة)

25. الأربعاء 20 أغسطس 2025: (76 شاحنة)

26. الخميس 21 أغسطس 2025: (102 شاحنة)

27. الجمعة 22 أغسطس 2025: (57 شاحنة)

28. السبت 23 أغسطس 2025: (149 شاحنة)

29. الأحد 24 أغسطس 2025: (110 شاحنة)

30. الاثنين 25 أغسطس 2025: (49 شاحنة)

31. الثلاثاء 26 أغسطس 2025: (76 شاحنة)

32. الأربعاء 27 أغسطس 2025: (88 شاحنة)

33. الخميس 28 أغسطس 2025: (98 شاحنة)

34. الجمعة 29 أغسطس 2025: (164 شاحنة)

35. السبت 30 أغسطس 2025: (108 شاحنة)