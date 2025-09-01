بالصور وثيقة سرية داخلية في الجيش تقر بفشل عملية "عربات غدعون" ..هذه تفاصيلها

فلسطين اليوم

كشفت القناة "12 العبرية" امس الاحد 31اغسطس2025 ان وثيقة سرية داخلية في الجيش تقر بفشل عملية "عربات غدعون"





وبينت القناة ال12 ان الوثيقة السرية تقر بأن أهداف عملية "عربات غدعون" لم تتحقق بإخضاع حماس وإعادة (الرهائن)

واكدت الوثيقة أن (إسرائيل) ارتكبت كل خطأ ممكن لا سيما عدم تحديد وقت لعملية "عربات غدعون" ، وبينت ان أحد أسباب فشل عملية "عربات غدعون" عدم ملاءمة العمليات لأسلوب قتال حماس.

وقالت ان الوثيقة تقول إن أحد أسباب فشل عربات غدعون هو التخطيط العشوائي للعملية.