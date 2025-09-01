تفاصيل : واشنطن تقرر تعليق منح تأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ان إدارة ترامب أصدرت تعليقًا شاملًا للموافقات على جميع أنواع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "وطن" ان السياسة الجديدة تتجاوز القيود التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخرًا على تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الأسبوع الماضي، أيضًا أنها لن تُصدر تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية في نيويورك الشهر المقبل.

ووفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات حساسة، فإن الإجراءات الأكثر شمولًا، الواردة في برقية بتاريخ 18 أغسطس/آب أرسلتها وزارة الخارجية إلى جميع السفارات والقنصليات الأمريكية، ستمنع أيضًا العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي الشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من تأشيرات غير المهاجرين.

وتؤثر الإجراءات الجديدة على تأشيرات العلاج الطبي، والدراسات الجامعية، وزيارات الأصدقاء أو الأقارب، ورحلات العمل، مؤقتًا على الأقل.

وأضافت الصحيفة "لم يتضح سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي في أعقاب تصريحات عدد من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. وقد عارض بعض المسؤولين الأمريكيين بشدة هذا التوجه نحو الاعتراف، وهو ما أدانته إسرائيل."

لطالما كانت الولايات المتحدة أشدّ داعمي إسرائيل طوال حربها التي استمرت قرابة عامين مع حماس في قطاع غزة، حتى مع تزايد الانتقادات الدولية المُستمرة لسلوك إسرائيل في الحملة العسكرية والمعاناة الإنسانية التي سببتها.

وحسب الصحيفة "تشمل القيود الجديدة أي شخص يحمل جواز سفر فلسطينيًا فقط، والذي صدر لأول مرة في التسعينيات عندما وقّعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقياتٍ لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية وغزة. ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات."

وأكدت وزارة الخارجية "أنها أمرت الدبلوماسيين بتطبيق القيود الجديدة. كما قالت في بيان إن الإدارة الأمريكية تتخذ "خطوات ملموسة امتثالًا للقانون الأمريكي وأمننا القومي فيما يتعلق بقيود التأشيرات المُعلنة" للفلسطينيين. لرفض منح التأشيرات، تستخدم إدارة ترامب آليةً تُطبّق عادةً على نطاق أضيق. تُستخدم هذه الآلية عادةً لطلب المزيد من الوثائق أو المعلومات من أفراد مُحددين لاتخاذ قرارات بشأن حالاتهم."

وقال المسؤولون إنه في الأيام الأخيرة، طُلب من موظفي القنصليات الأمريكية استخدام الآلية - المادة 221-G من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 - لرفض منح تأشيرات الزيارة لأي شخص يستخدم جواز سفر فلسطيني في الطلبات، مؤقتًا على الأقل. وجاء في برقية وزارة الخارجية: "يُطلب من موظفي القنصليات، اعتبارًا من الآن، رفض جميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لغير المهاجرين، وذلك بموجب المادة 221(ز) من قانون الهجرة والجنسية".

وحسب الصحيفة "يعني هذا البند أن على المسؤولين الأمريكيين، وعادةً ما يكونون في واشنطن، إجراء مراجعة إضافية لمقدم الطلب".

وقال مسؤولون أمريكيون سابقون إن الاستخدام الواسع لهذا الإجراء كان بمثابة رفض شامل.