الحديث عن اتصالات تُدار خلف الكواليس ..ماذا دار في اجتماع الكابينت الـذي استمر لـ5 ساعات ؟

فلسطين اليوم

وسط تكتيم إعلامي بشأن ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الكابينت الذي استمر الليلة الماضية لـ5 ساعات متواصلة ، تسربت العديد من المعلومات الغير كافية ، وسط إصرار من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو عدم مناقشة صفقة جزئية في المرحلة الحالية ، ورفضه طلب بن غفير التصويت ضد صفقة جزئية.

صحيفة هآرتس قالت انه ورغم الخط العلني المتشدد لرفض صفقة جزئية لوقف اطلاق النار في غزة، زعم مسؤول "إسرائيلي" اليوم أن الاتصالات بشأن الصفقة لا تزال تُدار خلف الكواليس، وهناك أحداث وقعت خلال اليوم وفّرت لمحة استثنائية عن خطوات تهدف، على ما يبدو، إلى المساعدة في المفاوضات نحو إطار متفق عليه لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وبينت هآرتس أن قرار نتنياهو حتى الآن بعدم الإعلان رسميا عن رفض الصفقة الجزئية، التي أيدتها إسرائيل قبل شهر، يُعد جزءا من محاولة منح المستوى السياسي هامش مناورة في المفاوضات.

قال مصدر مطّلع على المحادثات الجارية لصحيفة "هأرتس": "المفاوضات تُدار طوال الوقت، وهناك جهود نشطة"، لكن هناك صعوبة في تقدير ما إذا كان يمكن أن ينضج المسار إلى صفقة قبل بدء العملية العسكرية في مدينة غزة.

رئيس الأركان زامير عبّر في جلسة الكابينت عن دعمه لصفقة جزئية، وقال للوزراء بمبادرته ومن دون أن يكون الموضوع على جدول الأعمال: "هناك إطار مطروح على الطاولة، يجب أخذه، وعملية عربات غدعون هيأت الظروف لعودة الأسرى".