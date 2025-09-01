الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين 1 أيلول/سبتمبر ، 5 مواطنين من محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتين شرق المدينة واعتقلت الشاب يزن فؤاد جرابعة (19 عاماً)، كما اعتقلت الشاب مجد طه التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل عياش بعد اقتحام منزله في المدينة.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: إبراهيم سمير الشلالدة من بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومحمد سلمان أبو شرخ من بلدة الظاهرية جنوباً.

قائمة المعتقلين:

1. يزن فؤاد جرابعة – بيتين – رام الله

2. مجد طه التميمي – النبي صالح – رام الله

3. وائل عياش – قلقيلية – قلقيلية

4. إبراهيم سمير الشلالدة – سعير – الخليل

5. محمد سلمان أبو شرخ – الظاهرية – الخليل