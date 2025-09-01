القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة نفط "اسرائيلية" في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع: ان القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفتْ سفينةَ (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي.

وأكد سريع ان العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.

واكد سريع ان اليمن مستمر في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة.

كما اكد الاستمرار في "قصف أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة."