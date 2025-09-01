تزامناً مع وقفة احتجاجية للأهالي.. الاحتلال يقتحم محيط مدرسة في سلوان

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، محيط مدرسة في سلوان، تزامناً مع وقفة احتجاجية للأهالي في المكان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدرسة سلوان الإعدادية للبنين، بالتزامن مع وقفة احتجاجية نظمها الأهالي والطلاب رفضًا لسياسات الاحتلال التعسفية في نقل المدرسة، وأسرلة المنهاج، وأمهلت المشاركين دقائق معدودة لمغادرة المكان.