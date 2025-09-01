مدير الإغاثة الطبية: انتشار متزايد لفيروسات مجهولة في غزة

فلسطين اليوم

أعلن مدير الإغاثة الطبية د. محمد أبو عفش اليوم الاثنين 1 سبتمبر2025 عن انتشار متزايد لفيروسات مجهولة في غزة.

وقال أبو عفش انه لا قدرة على التشخيص بسبب غياب الفحوصات والأجهزة الطبية ، موضحاً ان الحالات الوافدة تعاني غالباً من: ارتفاع الحرارة، صداع، آلام مفاصل، إسهال.

وبشأن شكوك ان الاعراض بأنها متحورة من كورونا ، قال "لا يوجد تأكيد علمي.

وشدد على ان سوء التغذية تسبب في نقص المناعة وزيادة الإصابات بالأمراض ، معتبراً ان المنظومة الصحية منهكة وتعاني من نقص المسكنات والأدوية، ما يفاقم الأزمات.