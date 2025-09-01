الاحتلال يرتكب جريمة ويغتال الصحفية "إسلام عابد" وعائلتها في استهداف ممنهج للصحفيين

فلسطين اليوم

أُعلن مساء أمس عن ارتقاء الصحفية إسلام محارب عابد مراسلة صحفية في قناة القدس اليوم الفضائية ، بعد غارة صهيونية غادرة على منزلها الكائن في مدينة غزة ، مما أدى لارتقائها وزوجا وابنائها .

بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية إسلام عابد*يرفع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 247 صحفياً

وأشار المكتب الاعلامي الى ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (247 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد : الصحفية الشهيدة/ إسلام محارب عابد التي تعمل مراسلة صحفية في قناة القدس اليوم الفضائية

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.