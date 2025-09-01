للمرة الـ14 .. الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي فجر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 ، ان قوات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة، حين قصفت طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى (وسط قطاع غزة) وتحديداً قرب العيادة الخارجية بالمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات مكان القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى داخل المستشفى لخطر الموت بشكل مباشر.

وبين الاعلام الحكومي ان الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الرابعة عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين.

وأدان المكتب الاعلامي بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي والمستمر ضد المستشفيات، والذي يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وحمل "الاحتلال الإسرائيلي"، ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

وجدد المطالبة العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

وقد تم رصد التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي كما يلي:*

1. الأربعاء 10 يناير 2024

2. الأحد 31 مارس 2024

3. الاثنين 22 يوليو 2024

4. الأحد 4 أغسطس 2024

5. الخميس 5 سبتمبر 2024

6. الاثنين 27 سبتمبر 2024

7. الاثنين 7 أكتوبر 2024

8. الاثنين 14 أكتوبر 2024

9. السبت 9 نوفمبر 2024

10. الأحد 13 أبريل 2025

11. الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات).

12. الاثنين 30 يونيو 2025

13. الجمعة 15 أغسطس 2025

14. واليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025