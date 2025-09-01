696 يوماً على حرب الإبادة ..شهداء في مخيم الشاطئ والنفق والبريج وتفجير منازل المواطنين شرقاً وشمالاً

فلسطين اليوم

696 لحرب الإبادة ..شهداء في مخيم الشاطئ والنفق والبريج وتفجير منازل المواطنين شرقاً وشمالاً

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025 يومها الـ696 ، ضمدحيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب مزيداً من المجازر بحق المواطنين في منازلهم وخيامهم ، حيث سقط الليلة الماضية عدد من الشهداء في مناطق عدة من القطاع أبرزها مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ومنطقة النفق ، بالإضافة الي مواصلة تفجير العديد من الروبوتات في منازل المواطنين في منطقة جباليا النزلة والشيخ رضوان والصفطاوي شمال القطاع ، ومنطقتي الصبرة والزيتون شرق القطاع .

مصدر في الإسعاف والطوارئ أعلن عن ارتقاء 8 شهداء إثر غارات صهيونية على منزلين بمنطقة النفق ومخيم الشاطئ بمدينة غزة.

5 شهداء وإصابات تم الإعلان عنهم جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة دبابش شرق مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ، وهم نور دبابش (ابو انس) ، زوجته أسماء دبابش ، جدته ام درويش دبابش ، أبناءه تيسير وأحمد دبابش

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مراد في محيط منطقة المشتل بمخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة ، مما أدى لارتقاء 3 شهداء .

الطواقم الطبية أعلنت عن ارتقاء شهيد ووقوع عدد من الإصابات في قصف خيمة على سطح منزل لعائلة الكحلوت قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ فجر اليوم.

وارتقى فجر اليوم 3 شهداء ومصابون بعضهم بجروح خطرة جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع النفق شمالي مدينة غزة

وكانت طائرات الاحتلال شنت غارات على المنطقة الوسطى مما أدى 3 شهداء من عائلة جبر وهم :يوسف عامر جبر زوجته هبة محمد حسين حمد وطفلة، نتيجة استهداف منزلهم في مخيم البريج.

قصف متواصل على الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة غزة وحي الشيخ رضوان ويسمع دويها بالمحافظة الوسطى

طائرات الاختلال استهدفت خيمة نازحين على سطح العيادة الخارجية ونقل إصابتين من المكان.

وتواصل قوات الاحتلال تفجير مزيداً من الربوتات المتفجرة في منطقة الزيتون والصبرة شرق مدينة غزة ، وحي الشيخ رضوان والصفطاوي شمال القطاع .

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة وفقا لحصيلة وزارة الصحة إلى 63,459 شهيدًا و 160,256 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,328 شهيدًا و 48,215 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,248 شهيدًا وأكثر من 16,600 إصابة ، وارتفع العدد الإجمالي للمجاعة إلى 339 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلًا.