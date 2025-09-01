الطقس في فلسطين 1 سبتمبر 2025: الحرارة حول معدلها

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025، صافيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم غد الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025، صافياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء3 سبتمبر/أيلول 2025، يكون الجو صافياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، يكون الجو صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.