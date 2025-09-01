الطقس في فلسطين 1 سبتمبر 2025: الحرارة حول معدلها

الساعة 08:40 ص|01 سبتمبر 2025
حرارة حارقة
حرارة حارقة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025، صافيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم غد الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025، صافياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء3 سبتمبر/أيلول 2025، يكون الجو صافياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، يكون الجو صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كلمات دلالية

الطقس في فلسطين اليوم 1 سبتمبر 2025: الحرارة حول معدلها