88 شهيداً اليوم يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,459 شهيدًا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 88 شهيدًا، و 421 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

و لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

و ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,459 شهيدًا و 160,256 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,328 شهيدًا و 48,215 إصابة.

ووفق الوزارة، فضمن شهداء لقمة العيش: بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 30 شهيدًا و 166 إصابة،ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,248 شهيدًا وأكثر من 16,600 إصابة.