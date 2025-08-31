مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

فلسطين اليوم

اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، إضافة إلى رقصات استفزازية في منطقة باب الرحمة ومساحات أخرى من المسجد، بحماية قوات الاحتلال.

وأضافت أن شرطة الاحتلال وضعت قيودا صارمة على دخول المصلين للأقصى خلال فترة الاقتحام، حيث دققت الشرطة في هويات الداخلين، واحتجزت بعضها على الأبواب الخارجية للمسجد.

وأشارت إلى أن المسجد الأقصى سيشهد خلال شهري أيلول/ سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر المقبلين عدوانا من قبل المستعمرين بالتزامن مع الأعياد اليهودية، حيث سيتم استغلالها من قبل المستعمرين لمضاعفة اقتحاماتهم، وفرض طقوس تهويدية جديدة في المسجد.

وتشمل الاقتحامات التي تتم وسط حماية قوات الاحتلال، إلى جانب رفع أعلام الاحتلال، والانبطاح، والنفخ في البوق، وإدخال القرابين النباتية وأدوات المعبد، وتحويل المنطقة الشرقية إلى "كنيس" مصغّر.

وقد سجّلت ما تسمى "جماعات الهيكل" العام الماضي أعلى نسبة اقتحامات لذات الأعياد مقارنة بالسنوات التي سبقتها.