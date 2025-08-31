د. البرش: نضع 6 أطفال مرضى على سرير واحد ولن نترك مستشفيات غزة

فلسطين اليوم

أكد د. منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، أن الطواقم الطبية تضطر لوضع 6 أطفال مرضى على سرير واحد داخل المستشفيات بسبب دمار المنظومة الصحية.

وطالب د. البرش، المجتمع الدولي التحرك فوراً بعد الإعلان عن المجاعة بشكل رسمي، حيث أن المجاعة في غزة هي بفعل الاحتلال والعدوان المستمر.

وقال : لدينا 40 ألف جريح من الأطفال في غزة منذ بداية العدوان، كما أن الاحتلال دمر أكثر من 150 مستودعاً للأدوية في غزة.

وأضاف: أن 1000 مريض قلب في غزة ارتقوا بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم.

ونفى مدير عام وزارة الصحة وجود وباء كورونا في غزة.

وبشأن مدينة غزة والنزوح منها، أكد د. البرش، أن الناس لا يريدون الخروج من مدينة غزة، ومعهم المسيحيين الصامدين الشجعان.

وشدد على أن قرار الصحة واضح لا نزوح من المستشفيات ولن يترك المرضى.

وأوضح، أن الاحتلال يستعمل الروبوتات الضخمة المفخخة لتدمير أحياء كاملة في جباليا، مبيناً أن الطواقم وجدت عائلات بأكملها تحت الأنقاض بسبب تفجير الروبوتات في جباليا.