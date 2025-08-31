أسطول الصمود العالمي ينطلق إلى غزة اليوم: محاولة أخرى لكسر الحصار

فلسطين اليوم

ينطلق أسطول الصمود العالمي اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، من ميناء برشلونة الإسباني متجهاً إلى قطاع غزة، بمشاركة ناشطين من 44 دولة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وقال سيف أبو كشك، المتحدث باسم الأسطول، إنّ "المبادرة ستعمل بلا كلل حتى كسر الحصار عن القطاع، وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة".

وفي ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي قد تلحق بهم في طريقهم البحري إلى غزة، قال أبو كشك في مقابلة مع وكالة الأناضول: "نعلم أن إسرائيل قد تتخذ بعض الإجراءات العنيفة ضدنا في طريقنا نحو غزة". وأكد أنه لا يمكن مقارنة أي خطر محتمل قد يواجهونه، بالأخطار التي يواجهها الفلسطينيون يومياً في غزة.

وأضاف: "رسالتنا الأولى ستكون لأهل غزة: وصلنا متأخرين، لكننا لن نستسلم أبداً. سنعمل بلا كلل حتى نكسر الحصار ونوقف الإبادة الجماعية". وأما عن رسالتهم للعالم، بحسب أبو كشك، فهي أن "على الجميع أن يسألوا أنفسهم: ماذا فعلتم لمنع الإبادة الجماعية؟ لا يسعنا إلا تنظيم أنفسنا وحشد الجهود، فهذا واجبنا الأخلاقي".

واحتشد آلاف الأشخاص لتوديع السفن في برشلونة، للتعبير عن دعمهم لأكبر أسطول بحري غير حكومي، بهدف إيقاف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين. وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لصحافيين في برشلونة الأسبوع الماضي: "ستكون هذه أكبر مهمة تضامنية في التاريخ"، إذ "سيشارك فيها عدد أكبر من الأشخاص والسفن يفوق كل محاولات الوصول إلى غزة".

ويفترض أن تشارك في الأسطول عشرات السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من سبتمبر/أيلول، إضافة إلى تظاهرات و"نشاطات متزامنة" في 44 دولة، وفق ما أفادت على إنستغرام الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وهي عضو اللجنة التوجيهية في "أسطول الصمود العالمي".

وقالت تونبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ السفن في هذا الأسطول الجديد ستسعى "للوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية وإعلان فتح ممر إنساني ثم جلب مزيد من المساعدات، وبالتالي كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على غزة نهائياً".

وأضافت: "لم يكن ينبغي أن توجد مهمة مماثلة"، موضحة أنه "يجب أن يقع على عاتق حكوماتنا ومسؤولينا المنتخبين العمل والسعي للدفاع عن القانون الدولي، ومنع جرائم الحرب، ومنع الإبادة الجماعية"، لكنهم "يفشلون في ذلك، وبذلك يخونون الفلسطينيين، بل البشرية جمعاء". وتابعت: "للأسف، الأمر متروك لنا، نحن المواطنين العاديين، لتنظيم" هذا الأسطول. وفي الوقت الذي تعد فيه هذه المحاولة الـ 38 لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، قالت تونبرغ إن هذه القافلة تختلف عن سابقاتها لأن "لدينا الآن مزيداً من السفن، وعددنا أكبر، وهذه التعبئة تاريخية".