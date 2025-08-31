مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك جنوبي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي إسرائيلي من الفرقة "36" خلال معركة دارت جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن جنديين أصيبا بجروح اليوم نتيجة "حادث عملياتي" في المنطقة نفسها.

كما أعلنت الإذاعة "ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 900".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، اليوم السبت، دكّها تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محور التوغل جنوبي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك بعدد من قذائف الهاون.

يأتي ذلك فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لتوغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد، على الرغم من الإطباق والحصار الإسرائيليين.