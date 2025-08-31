جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية على مناطق في جنوب لبنان

الساعة 08:05 ص|31 أغسطس 2025
جنوب لبنان
فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، عدواناً على جنوب لبنان.

وقالت مصادر لبنانية ان  طيران الاحتلال نفذ أحزمة نارية على جبال منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان.

ولفتت المصادر ان أعمدة الدخان الكثيف تصاعدت عقب موجات القصف الكثيف .

وقالت مصادر لبنانية ان غارات إسرائيلية شنت على بلدة كفر رمان ومرتفع علي الطاهر بمحيط مدينة النبطية جنوبي لبنان، بينما أكدت إذاعة جيش الاحتلال ان سلاح الجو شن حاليا سلسلة غارات على جنوب لبنان