جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية على مناطق في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، عدواناً على جنوب لبنان.

وقالت مصادر لبنانية ان طيران الاحتلال نفذ أحزمة نارية على جبال منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان.

ولفتت المصادر ان أعمدة الدخان الكثيف تصاعدت عقب موجات القصف الكثيف .

وقالت مصادر لبنانية ان غارات إسرائيلية شنت على بلدة كفر رمان ومرتفع علي الطاهر بمحيط مدينة النبطية جنوبي لبنان، بينما أكدت إذاعة جيش الاحتلال ان سلاح الجو شن حاليا سلسلة غارات على جنوب لبنان