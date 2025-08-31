حرب الإبادة متواصلة: شهداء وجرحى في قصف متواصل

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، الليلة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا، موضحا أن عدد الشهداء بغارات ونيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 85 شهيدا بحسب المصادر الطبية في مستشفيات القطاع.

فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة أبو إسكندر، ونفذت قواته عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي غزة وفي جباليا. كما أعلن مستشفى القدس عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحروق بالغة بعد انفجار طائرة مسيّرة داخل خيمة للنازحين في مدرسة "أم القرى" الملاصقة للمستشفى.

كما استشهد خمسة مواطنين، بينهم أطفال، إثر استهداف "كافيه شوب" مقابل موقع بدر في الشاطئ الشمالي، عُرف منهم: عيد رمضان سعد الله، عبد الرحمن عيد سعد الله، شادي محمد نصر، ريماس عيد سعد الله، وأحمد محمد نصر.

كما أسفر قصف خيام نازحين قرب مبنى وزارة الداخلية في حي تل الهوا عن شهداء وإصابات، بالتزامن مع اندلاع حرائق في منازل وخيام بفعل هجمات الطائرات المسيّرة.

وترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 مواطنا بينهم 124 طفلا.