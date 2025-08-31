طقس فلسطين: أجواء صافية وحارة

فلسطين اليوم

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد ألا يطرأ، اليوم الأحد، تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء صافية وحارة خلال ساعات النهار، وغائمة جزئيًا رطبة تميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال ليلاً.

الاثنين: تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة مقارنة بمعدل أيلول، وتكون الأجواء صيفية عادية حارة خلال ساعات النهار، ولطيفة أثناء ساعات المساء والليل، تميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة مقارنة بمعدل شهر أيلول، والطقس يبقى حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا مساءً وليلاً يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.

الأربعاء: تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة، وتكون الأجواء صيفية عادية حارة خلال ساعات النهار، ولطيفة مساءً وليلاً، تميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.

الخميس: يكون الجو صافياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.