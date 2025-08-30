ماكرون: الكارثة الإنسانية في غزة غير مقبولة

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، مشددا على المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة نتيجة مباشرة لعرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاءت تصريحات ماكرون خلال انعقاد مجلس الوزراء المشترك الفرنسي ـ الألماني في مدينة تولون جنوبي فرنسا، الجمعة، بمشاركة المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأوضح ماكرون أنه بحث مع ميرتس الوضع في الشرق الأوسط، وقال: “أريد أن أقول إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة”.

وأضاف أن “الوضع الذي أعلنته الأمم المتحدة باعتباره مجاعة هو نتيجة مباشرة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وشدّد على أن إنهاء الهجمات الإسرائيلية وإيصال المساعدات الإنسانية، وعقد مفاوضات بمشاركة جميع الأطراف، أمور ضرورية لتحقيق السلام.

وأردف: “إلى جانب وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، فإن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين”.

وفي 22 أغسطس/ آب الجاري، أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، انتشار المجاعة بمحافظة غزة، مبينا أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان، وأنها قد تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.