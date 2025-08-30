الحرس الثوري يعتقل خلية تابعة لجهاز الموساد "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

أعلن الحرس الثوري الإيران اعتقال خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلية مؤلفة من 8 أشخاص في محافظة خراسان.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن الخلية تلقت تدريبات متخصصة عبر الإنترنت على يد جهاز الموساد، مشيرا إلى أن "مهمة الخلية تمثلت بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إيرانية بارزة".

وقال إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين و"تدمير مراكز مهمة" في مدينة مشهد.

وأوضح في البيان أن اعتقال الخلية جاء " نتيجة للعمليات الاستخباراتية الدقيقة والمستمرة التي قامت بها منظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي، وبالتنسيق مع الجهات القضائية".