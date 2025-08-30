وفد مجلس الشيوخ الأمريكي يصل إلى العريش لتفقد معبر رفح

فلسطين اليوم

وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، إلى مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء المصرية، في إطار زيارة تهدف إلى تفقد معبر رفح من الجانب المصري، ومخازن المساعدات الإنسانية.

وتعكس الزيارة توجهًا مصريًا مكثفًا نحو رسم ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بالتوازي مع تركيز القاهرة جهودها لاستعادة المسار التفاوضي سعيًا نحو إبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار.

وتأتي الزيارة لمتابعة جهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر المعبر.